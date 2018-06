F1, le cinque risposte che dovrà darci il GP d’Austria

Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di tornare in abitacolo e spingere. Dopo il weekend di Le Castellet (Francia), il Circus della Formula Uno fa rotta verso le montagne della Stiria (Austria), per il nono round del campionato 2018. La vittoria di Lewis Hamilton ha permesso all’alfiere della Mercedes di tornare in vetta alla graduatoria iridata dei piloti, con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari), giunto quinto sull’asfalto francese.

Weekend austriaco che, quindi, deve dare alcune risposte importanti circa la lotta per l’iride, andando a delineare ulteriormente gli equilibri in pista.

COME SAPRA’ REAGIRE SEBASTIAN VETTEL?

Inutile negarlo: quell’errore di Seb non ce lo aspettavamo. La corsa transalpina è stata ovviamente condizionata dal contatto tra il tedesco e Valtteri Bottas, vittima dell’incidente in curva 1. La Ferrari, per il passo gara dimostrato, era competitiva per centrare quantomeno il podio ed è ovvio che il secondo episodio negativo riguardante il quattro volte iridato, ripensando anche Baku, mette in discussione il suo status di leader. In Austria, l’occasione per rifarsi, cercando di sfruttare il 100% della propria vettura e ridurre il distacco da un avversario, al momento, infallibile.

LEWIS HAMILTON SI CONFERMERA’ INFALLIBILE?

65 vittorie in carriera e terzo successo stagionale. Hamilton ha aggiornato i propri record nella massima categoria e lo ha fatto nel suo solito modo: preciso, costante e con sicurezza. Il numero 44 sa stare sempre lontano dai guai, sia quando parte davanti e sia quando parte dietro. I Mondiali si vincono così e lui che ne ha quattro in bacheca, ha possibilità di allungare la striscia vincente. Sul tracciato austriaco, l’occasione nella quale mette in mostra questa superiorità è ghiotta, favorita anche da una W09 all’altezza della situazione. Una pista “Stop&Go” in cui la potenza del motore e la trazione saranno due aspetti importanti e di certo non sgraditi al team di Brackley.

RED BULL: MINA VAGANTE O FAVORITA?

E’ il GP di casa per il marchio che dà il nome alle vetture di Milton Keynes e le motivazioni per far bene sono maggiori. La RB14 può essere arbitro di questo Mondiale nella perenne sfida tra Mercedes e Ferrari. Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono piloti affamati di successo e, dotati di una monoposto con un telaio straordinario, possono essere i terzi incomodi in qualifica ed in gara. Senza dubbio il deficit in termini di potenza del propulsore Renault peserà ma vedremo quali saranno le soluzioni che Adrian Newey e il suo staff decideranno di introdurre.

LE GOMME TRADIZIONALI AIUTERANNO LA FERRARI?

A Spielberg i team avranno nuovamente a disposizione gli pneumatici con battistrada “tradizionale”. Un particolare che, forse, potrebbe far sorridere la Rossa anche perché la Pirelli ha scelto gli stessi compound dello scorso anno: soft, supersoft e ultrasoft. Il Cavallino Rampante, in questo senso, è la scuderia che, tra i top team, sfrutterà il maggior numero di mescole contrassegnate con la banda viola mentre la Mercedes punta le proprie fiches sulle copertura con la banda rossa. Una diversificazione strategica che, ai fini della lotta per il successo di “tappa“, sarà decisiva.

IL CONTRATTO DI DANIEL RICCIARDO?

Sarà il giorno dell’annuncio? Se lo aspettano un po’ tutti. Nel “giardino di casa” di Dietrich Mateschitz, gran capo di Red Bull, Ricciardo potrebbe annunciare il proprio rinnovo con la squadra anglo-austriaca. Gli indizi portano a questo, perché in Ferrari sembra che tutto sia apparecchiato per Charles Leclerc, attuale pilota della Sauber-Alfa Romeo e pupillo del Cavallino, mentre in Mercedes la riconferma della coppia Hamilton-Bottas è solo questione di tempo. Difficilmente il pilota australiano si lascerà convincere dall’offerta della McLaren che, quasi certamente, perderà Fernando Alonso, deciso a cimentarsi in altre categorie. Va da sé che la conservazione dello status quo sia altamente probabile.













giandomenico.tiseo@oasport.it

FOTOCATTAGNI