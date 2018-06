F1, a che ora comincia il GP di Francia di oggi? Programma, orario e su che canale vederlo in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE ORE 16.00

Oggi domenica 24 giugno si corre il GP di Francia 2018, tappa del Mondiale di Formula Uno. Spettacolo assicurato a Le Castellet dove andrà in scena una gara appassionante e avvincente, con l’incognita meteo che potrebbe cambiare le carte in tavola. C’è il concreto rischio pioggia al Paul Ricard per il grande ritorno della classe regina in terra transalpina.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e partirà con tutti i favori del pronostico, le Mercedes sembrano averne di più dell concorrenza e puntano alla doppietta con Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel non molla la presa e cercherà una nuova impresa. Il tedesco della Ferrari, leader della classifica generale, partirà in terza posizione e deve inventarsi una nuova magia. In lotta anche le due Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo mentre Kimi Raikkonen sembra essere in difficoltà.

Il GP di Francia 2018 scatterà alle ore 16.10, un orario inusuale per una gara in Europa, pensato appositamente per evitare in partenza una concomitanza con i Mondiali di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

16.10 GP Francia 2018 – Gara

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Francia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La corsa sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go.

Prevista anche la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Garantite anche le repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 19.00 e nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI