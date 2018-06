Equitazione, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia di bronzo nel salto ostacoli! Portogallo batte Francia con un palpitante jump-off

Bronzo che luccica per l’Italia del salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri hanno concluso la prova a squadre al terzo posto nel Royal Polo Club di Barcellona, consacrandosi in una grande competizione internazionale con un team composto da atleti under 25 agli ordini del selezionatore Duccio Bartalucci.

A cingersi il collo con la medaglia di bronzo sono stati Giampiero Garofalo su Scara Mouche (0/4), Francesca Arioldi su Loro Piana Celtic (0/8), Filippo Marco Bologni su Quidich de la Chavee (0/0) e Matteo Leonardi su Marko Polo (4/0). Una prestazione ai limiti della perfezione per gli alfieri italiani, che hanno concluso la prima manche con 0 penalità, accumulandone 4 nella seconda manche e cedendo il passo soltanto al Portogallo e alla Francia, letteralmente impeccabili nelle due prove.

I lusitani, in particolare, hanno vinto a sorpresa la medaglia d’oro grazie ad una prestazione cronometrica fenomenale nel jump-off, dopo aver concluso le due manche con 0 penalità al pari dei transalpini. Rodrigo Almeida con Isolde Vd Heffinck, Antonio Jose Matos Almeida con Irene van de Kwachthoeve, Luis Sabino Goncalves con Acheo di San Patrignano e Duarte Seabra con Fernhill Curra Quinn sono riusciti a portare a casa due manche immacolate, realizzando poi un barrage con 0 penalità in 132”00 e staccando la Francia di appena 1”69 al termine di una prova sensazionale e palpitante.

L’Italia, in ogni caso, è riuscita a portare a casa una medaglia estremamente incoraggiante, tenendosi dietro la Spagna, quarta con 5 penalità al pari dell’Egitto, mentre la Turchia, sesta con 19 penalità, ha concluso decisamente più distante dalle prime posizioni.











Foto: Proli / FISE