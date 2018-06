Equitazione, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Luigi Polesello in cerca di consacrazione, il team azzurro può sorprendere

Due sole gare in programma per l’equitazione a Tarragona (Spagna), in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il Royal Polo Club Barcelona ospiterà tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno la prova individuale e la gara a squadre del salto ostacoli, mentre il dressage e il completo non saranno presenti nella competizione iberica.

Tutto in tre giorni, dunque, e l’Italia ha deciso di puntare tutto su una squadra giovane ma pronta a a consacrarsi ad alti livelli. I big Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi sono rimasti a casa, ma al loro posto c’è spazio per Luigi Polesello, campioncino Under23 in erba, che a più riprese si è messo in mostra a livello internazionale in concorsi di prestigio in giro per l’Europa.

Sarà lui l’uomo di punta nella prova individuale, a cui prenderanno parte anche Francesca Arioldi, Filippo Marco Bologni, Gianpiero Garofalo e Matteo Leonardi. Un gruppo giovane ma dotato di talento e grinta per competere ad armi pari con i big, anche se sulla carta le medaglie sembrano piuttosto lontane.

Nella prova a squadre, invece, l’Italia ha già dimostrato di saper trovare compattezza e solidità quando meno te lo aspetti e di sapersi giocare le proprie carte con la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere, ma anche con la voglia di lottare sempre per vincere. E chissà che un team inedito non possa trovare l’alchimia perfetta nel giorno più importante e proiettare l’Italia verso la zona medaglie.

I CONVOCATI DELL’ITALIA NELL’EQUITAZIONE

Francesca Arioldi

Filippo Marco Bologni

Gianpiero Garofalo

Matteo Leonardi

Luigi Polesello











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli/FISE