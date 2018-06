Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Belgio impeccabile a Rotterdam! Trionfo senza penalità davanti alla Germania

Belgio straripante a Rotterdam, in Olanda, dove si è svolta la quinta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. La compagine belga ha letteralmente annichilito gli avversari, chiudendo le due manche con 0 penalità e lasciandosi alle spalle la Germania, a cui non è bastata una grande prestazione per ergersi sul gradino più alto del podio.

Nicola Philippaerts con H&M Chilli Willi e Jos Verlooy con Igor hanno realizzato entrambi due percorsi netti, spianando la strada verso il trionfo, mentre Niels Bruynseels non è stato impeccabile nella prima manche con 13 penalità (poi scartate) in sella a Cas de Liberte, ma si è riscattato ampiamente nella seconda con una prova senza errori. Per Pieter Devos, dunque, dopo il percorso netto nella prima manche in sella ad Espoir, la seconda prova è stata una passerella, conclusa con una sola penalità ininfluente dovuta al superamento del tempo limite.

A tener testa al Belgio è stata soltanto la Germania, che ha completato la prima prova con 0 penalità, ma nella seconda è incappata in 8 penalità con Markus Beerbaum e in 4 penalità con Marcus Ehning, ragion per cui non sono bastate le due prove perfette di Laura Klaphake su Catch me if You Can per regalare la vittoria ai tedeschi, secondi con 4 penalità totali.

Terza piazza condivisa, invece, per i padroni di casa dell’Olanda (Harrie Smolders e Marc Houtzager perfetti, disastroso Jur Vrieling), per la Svizzera (due netti di Janika Sprunger) e per gli USA, tutti a pari merito con 12 penalità, mentre al sesto posto si sono piazzate la Francia e la Gran Bretagna con 16 penalità e all’ottavo ed ultimo posto c’è la Svezia con 19 penalità.

A tre gare dal termine della competizione, il Belgio svetta in testa alla classifica generale con 360 punti, davanti alla Svizzera con 340 punti e alla Germania con 315 punti. Preoccupa l’ultima posizione dell’Italia, che dispone di appena 107,5 punti, ma ha partecipato ad appena due tappe su cinque e sarà presente nelle ultime tre prove per conquistare la salvezza e scongiurare un clamoroso flop dopo l’exploit del 2017.











Foto: Facebook Niels Bruynseels