Egitto-Uruguay, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Faraoni all’assalto con Salah, la Celeste con Suarez-Cavani

Oggi giovedì 15 giugno (ore 14.00) si gioca Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfideranno a Ekaterinburg (Russia) in un match fondamentale per le sorti del gruppo A dopo il netto successo della Russia sull’Arabia Saudita. Si preannuncia una partita altamente spettacolare e avvincente: da una parte i volenterosi Faraoni che tornano a una rassegna iridata dopo addirittura 28 anni, dall’altra la Celeste che parte coma possibile mina vagante. Tante le stelle in campo e le formazioni che scenderanno in campo sembrano ormai essere definite salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Hector Cuper ha recuperato l’attesissimo Momo Salah chiamato a trascinare i nordafricani. L’attaccante del Liverpool sarà affiancato da Said e Trezeguet per supportare l’unica punta Hassan in un un aggressivo 4-2-3-1 con il 45enne El-Hadary in porta. Oscar Tabarez punterà tutto sulla micidiale coppia offensiva composta dai fenomeni Suarez e Cavani, attenzione anche gli interni di centrocampo Bentancur e Vecino in un tradizionale 4-4-2. Di seguito le probabili formazioni di Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio.

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Salah, Said, Trezeguet; Hassan

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Suarez, Cavani













Foto: bestino / Shutterstock.com