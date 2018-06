Danimarca-Australia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Da una parte una formazione che vuole confermarsi dopo una vittoria all’esordio fatta soprattutto di sofferenza, dall’altro una squadra che vuole ribadire la buona prestazione della prima partita, che però non ha portato punti in dote: questa in estrema sintesi sarà Danimarca-Australia, che si giocherà oggi alle ore 14.00.

La Danimarca ha vinto all’esordio contro il Perù per 1-0, dopo che i sudamericani avevano fallito un rigore sul punteggio di parità, e, con altri tre punti sarebbe con un piede e mezzo agli ottavi, mentre l’Australia, dopo la beffarda sconfitta contro la Francia, maturata immeritatamente nei minuti finali, vuole confermare con i tre punti la buona prestazione vista.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Giovedì 21 giugno ore 14.00

Danimarca-Australia

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













