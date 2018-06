Danimarca-Australia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Eriksen vuole portare i danesi agli ottavi

Tornano in campo al Mondiale (oggi ore 14.00) Danimarca ed Australia e lo fanno in una sfida che può davvero essere decisiva per le sorti del gruppo B. Dopo la vittoria all’esordio contro il Perù, i danesi possono ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale, vincendo anche contro i Socceroos, che invece sono reduci dalla sfortunata sconfitta per 2-1 contro la Francia.

Formazione che vince non si cambia ha pensato il tecnico della Danimarca Hareide che conferma gli stessi undici visti contro il Perù. Ci si attende una grande prestazione da Christian Eriksen, rimasto un po’ in ombra nel successo contro i sudamericani. Davanti spazio ancora a Jorgensen, che avrà alle sue spalle l’appoggio non solo del talento del Tottenham, ma anche quello di Sisto e Poulsen, autore del gol vittoria contro il Perù.

Nonostante il ko con la Francia anche Van Marwijk non cambia. L’Australia si è ben comportata contro i francesi e solo il VAR e molta sfortuna hanno privato di almeno un punto la compagine australiana. Dovrebbe restare ancora in panchina uno dei grande senatori, Tim Cahill, visto che davanti dovrebbero giocare Leckie Nabbout e Kruse. Possibile che il tecnico olandese inserisca l’ex Everton a partita in corso, anche se resta la possibilità di vederlo dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. All. Hareide

Australia (4-3-3): Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Leckie, Nabbout, Kruse. All. Van Marwijk













Foto: Salajean / Shutterstock.com