Daniel Ricciardo, GP Austria 2018: “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’estate”

Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. Spero di salirci qui“.

L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. “Sicuramente c’è stato interesse nei miei confronti (da parte della McLaren, ndr). Personalmente voglio mettere qualcosa nero su bianco prima della pausa, per andare in vacanza con la mente sgombra. Alcuni anni fa, il mio passaggio dalla Toro Rosso a Red Bull avvenne proprio durante la pausa e non fu una vacanza divertente. Red Bull si è impegnata con Honda ed ora quindi tutte le carte sono sul tavolo. So cosa succederà e sono in un punto in cui posso avere le idee chiare“.

“Il fatto che Red Bull abbia scelto Honda non condizionerà quello che deciderò di fare“, ha poi proseguito Ricciardo. “Mi dà solo chiarezza sulla direzione che il team sta prendendo. Ora dipende da me, devo rifletterci e capire cosa penso. Spero di poter annunciare il mio futuro entro un paio di settimane“. Daniel ha poi glissato sul paragone con il contratto di Verstappen. “L’aspetto economico delle mie trattative è riservato. Credo di aver dimostrato il mio valore con i risultati da quando sono nel team e soprattutto quest’anno, con la vittoria a Montecarlo. Questo può aiutarmi nelle trattative e nel prosieguo della mia carriera. Ma l’aspetto economico è riservato“.

Ricciardo ha quindi commentato la sua stagione e le sue possibilità nella lotta al titolo. “Siamo in lotta più degli anni passati. Poi arriveranno dei circuiti in cui non saremo da podio e prenderemo anche delle penalità. Da questo punto di vista siamo indietro ma in quanto alle prestazioni siamo più vicini rispetto al passato. Il team è stato aggressivo con gli aggiornamenti fin qui ed ora ne abbiamo bisogno di altri per colmare definitivamente il gap. Magari con una vittoria e con un weekend deludente da parte degli altri potremo avvicinare la vetta“. Difficile, secondo Daniel, farlo qui in Austria. “L’anno scorso abbiamo avuto una buona macchina qui e quest’anno potrebbe andare meglio. Non sarà Budapest o Singapore, che sono piste favorevoli alla Red Bull, ma qui forse potremmo giocarcela per il podio. Per quello che capisco di aerodinamica le zone DRS in più potranno per certi versi minimizzare il nostro deficit di potenza“.













