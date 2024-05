Moto3: Alonso detta legge anche in FP2 a Le Mans. Soltanto un italiano in top 14

David Alonso continua a dominare a Le Mans, circuito che ospita questa settimana il GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3. Il centauro colombiano, già protagonista nelle altre sessioni, ha avuto la meglio anche nella FP2, segnando il nuovo record della pista.

Nello specifico il colombiano in sella alla CFMOTO ha fermato il cronometro a 1:40.121, precedendo così la Liqui Moly Husqvarna Intact GP di Collin Veijer, secondo classificato a 0.402 davanti a Ryusei Yamanaka (MT Helmetes – MSI), terzo con una differenza di 0.476.

Ai piedi della top 3 spiccano poi Angel Piqueras (Leopard Racing), quarto con 0.499, Joel Esteban (CFMoto Aspar Team), quinto a 0.754 e Joel Kelso (BOE Motorsport), sesto a 0.771. Sessione anonima invece per il leader della classifica piloti “El Pistolero” Daniel Holgado (Red Bull GasGas), solo tredicesimo a 1.050.

Il miglior italiano è stato invece Riccardo Rossi che, con la sua CIP Green Power, si è accomodato all’ottavo posto a 0.833. Fuori dai primi quattordici gli altri: Stefano Nepa (MTA Team) è infatti sedicesimo a 1.118, Nicola Carraro (MTA Team) è invece diciassettesimo a 1.129. Ventesimo piazzamento inoltre per Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) a 1.276, ventiduesimo per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) a 1.354 e ventitreesimo per Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) a 1.544.