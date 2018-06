Marc Marquez, GP Olanda 2018: “Assen mi piace, e voglio il podio. Il mio rivale? Non so…”

Marc Marquez mantiene i piedi ben piantati al terreno nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Olanda 2018 (clicca qui per programma e tv) della MotoGP ad Assen. Il campione del mondo in carica è reduce dal secondo posto del GP di Catalogna nel quale nulla ha potuto contro Jorge Lorenzo, ma i lati positivi per il Cabroncito sono comunque numerosi. Marquez, inoltre, vuole sfruttare Assen, un circuito interessante per il suo stile di guida”. “Senza dubbio questa è una pista che mi piace – svela il catalano – soprattutto l’ultimo settore, davvero splendido. A livello generale, forse, non è il miglior tracciato per me, come possono essere Austin o il Sachsenring, ma qui me la cavo sempre bene e spero di continuare in questa maniera anche quest’anno e, possibilmente, puntare al podio. Sono reduce dalla piazza d’onore del Montmelò, un risultato importante perchè mi ha permesso di allungare in classifica sugli inseguitori, inoltre il giorno successivo abbiamo svolto un buon lavoro nel corso dei test, provando altre novità. Le porteremo in pista in questo fine settimana, e vedremo se funzioneranno. Il meteo dice che ci sarà il sole e farà caldo, quindi, bene così“.

La stagione sta procedendo nel modo migliore per il campione del mondo in carica, con 27 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Valentino Rossi. Ma, al momento, non è facile fare il nome del rivale numero uno. “Per ora è impossibile dire chi sarà il mio avversario fino a fine stagione, ci sono troppi piloti in pochi punti, per cui nessuno va escluso. Davanti a noi abbiamo ancora tantissime gare, per cui tutto può essere ancora scritto. So di avere all’inseguimento Yamaha e Ducati che possono fare bene in ogni occasione, quindi vedremo più avanti…”.

La Michelin in occasione della gara olandese ha portato diversi set di gomme pensando ad un clima classico di Assen. Un aspetto che, tuttavia, non preoccupa lo spagnolo. “Ho visto che c’è stata questa decisione, ma sono convinto che andrà bene lo stesso. Sul davanti avremo a disposizione tutti gli step, dalla gomma più morbida ad una che, più o meno, rende in ogni condizione. Per questo motivo, forse non saranno perfette al 100%, ma non sono certo preoccupato dalla situazione”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI