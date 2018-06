Kimi Raikkonen, GP Austria 2018: “Il mio futuro? Vedremo, non mi piace parlarne. Voglio migliorare e vincere”

“Futuro? Ogni anno mi fate la stessa domanda e ogni anno vi do la stessa risposta. Vedremo“. Si è aperta così la conferenza stampa di Kimi Raikkonen in vista del GP d’Austria. Il finlandese ha preferito glissare sulla propria situazione, anche a chi gli ha chiesto di un eventuale ritorno alla McLaren, ipotesi circolata negli ultimi giorni. “Ci sono tante chiacchiere e non mi piace commentarle. Avevo già concluso con la Ferrari diversi anni fa e non avrei mai pensato di tornare. Quindi non si può mai sapere quello che accadrà in futuro. Vedremo. Lo scoprirò anch’io“. Kimi si è poi anche lasciato andare a qualche battuta. “Se ho parlato con la McLaren? Sì, ma in passato, quando correvo per loro“, ha dichiarato ridendo. “Per me è una situazione normale. Saprete il mio futuro prima del prossimo anno“.

Raikkonen ha poi commentato la sua gara di domenica, rispondendo a chi gli ha chiesto se la sua prestazione è dipesa dalla “libertà” di non dover lavorare per Vettel. “Il fatto che lui sia davanti o dietro di me non ha un peso. La mia gara è dipesa soltanto dal tracciato e dalla possibilità di effettuare sorpassi, non ci sono stati piani diversi tra me e il mio compagno. Nelle gare precedenti non era stato possibile ma al Paul Ricard è stato più divertente e anche qui potrebbe esserlo. Praticamente metà del circuito sarà zona DRS, quindi i sorpassi dovrebbero essere più semplici. Forse troppo“.

Analizzando la stagione, invece, Kimi sa dove finora è mancato. “Dobbiamo ottenere migliori risultati al sabato e cercare di partire più avanti, rendendo in questo modo le gare più semplici, anche perché di solito è difficile superare. Siamo sempre stati competitivi fino all’ultimo tentativo, poi è mancato qualcosa. È lì che dobbiamo migliorare“. Obiettivo dichiarato, dunque, in vista del weekend. “Voglio migliorare e puntare alla vittoria. Continuerò a provarci e spero prima o poi di riuscirci. La mia posizione non è ideale per via di alcuni problemi, ma sono ancora in lotta per il titolo e ci sono ancora tanti punti da assegnare. Devo solo continuare così, fare gare solide come quella di domenica e stare lontano dai problemi“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI