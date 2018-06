Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi 3-0: la tripletta di CR7, il rigore sbagliato dalla Pulce. Mondiale a due volti

Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi per 3-0. Lo scontro diretto a distanza tra le due stelle più luminose dei Mondiali 2018 si è risolto con un verdetto chiaro, unanime, limpido e che non ammette appelli. Il fenomeno del Real Madrid ha letteralmente trascinato il suo Portogallo verso il pareggio contro la Spagna nel big match dell’intera fase a gironi della rassegna iridata, ha siglato una pregevole tripletta, ha sciorinato tutto il suo repertorio e si è confermato un vero e proprio leader indiscutibile, un totem unico per i lusitani che a tratti ha giocato davvero da solo rendendosi imprendibile. CR7 ha segnato in tutti i modi possibili: su calcio di rigore (dopo esserselo procurato), con una botta dal limite dell’area (anche se la papera di De Gea non va dimenticata) e su punizione, a due minuti dal termine riacciuffando le Furie Rosse quando la situazione sembrava disperata.

Il lusitano si è preso le prime pagine di tutti i quotidiani, in una giornata complicata per lui sotto il profilo economico (si è concluso il contenzioso con il fisco con annessa salatissima multa da pagare) ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e si è erto a paladino indiscusso dei rosso-verdi nel sentitissimo derby iberico. Leo Messi è invece andato in sofferenza all’esordio nella competizione, ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe permesso all’Argentina di passare in vantaggio contro l’Islanda, è risultato troppo fermo in campo e non ha mai fatto la differenza come invece ci si aspettava.

La rivalità tra Ronaldo e Messi sta caratterizzando la storia del calcio contemporaneo, i Mondiali 2018 dovrebbero essere gli ultimi per entrambi e il primo atto ha sorriso nettamente alla stella del Portogallo che, dopo aver vinto gli Europei due anni fa, sogna un nuovo miracolo. Messi deve assolutamente riscattarsi, le prossime sfide contro Nigeria e Croazia non sono certamente delle più semplici: un campione del suo calibro deve immediatamente rialzare la testa se vuole riprendersi il palcoscenico che merita.













kivnl / Shutterstock.com