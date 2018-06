Mondiali 2018, Argentina-Islanda 1-1: Messi sbaglia un calcio di rigore, Albiceleste bloccata

Arriva il primo risultato a sorpresa ai Mondiali di calcio: il muro dell’Islanda ferma l’Argentina sull’1-1. Protagonista in negativo Lionel Messi, che nella ripresa fallisce il calcio di rigore che avrebbe potuto dare la vittoria all’Albiceleste. Le reti tutte nel primo tempo: al 19′ vantaggio sudamericano con Aguero, pari al 23′ di Finnbogason.

Nel primo tempo inizia bene l’Islanda, che al 10′ ha una grande occasione dopo un misunderstanding tra Caballero e Rojo, ma Bjarnason non inquadra la porta da ottima posizione. Al 19′ Argentina in vantaggio: tiro di Rojo, Aguero sulla traiettoria stoppa, poi è abile a girarsi e col sinistro mette la palla sotto l’angolo alto. Il vantaggio sudamericano dura soltanto 4′: al 23′ Caballero è incerto in uscita, gli europei recuperano palla, poi sugli sviluppi dell’azione il più lesto in mezzo all’area è Finnbogason, che impatta immediatamente. Il pareggio sembra addormentare la gara: l’Argentina fa dello sterile possesso palla, ma al 45′ rischia la beffa. Caballero è bravo a respingere una gran conclusione di Sigurdsson, poi la difesa libera. Chiusura di fattura islandese, per poco l’Argentina non va al riposo in svantaggio.

Nella ripresa il canovaccio è lo stesso della seconda parte della prima frazione: i sudamericani continuano con uno sterile possesso palla, ma non sfonda. Al 62′ un infortunio lascia momentaneamente in 10 l’Islanda, passa un minuto e Messi crossa per Meza, atterrato ingenuamente da Magnusson: rigore! Sul dischetto va Messi, che conclude a mezza altezza sulla sua sinistra, Halldorsson intuisce e respinge. Dopo la grande paura, l’Islanda torna a chiudersi bene, e corre pochissimi rischi, nonostante la pressione asfissiante dell’Albiceleste. Solita girandola di cambi, per i sudamericani Higuain è la mossa della disperazione, ma l’unico sussulto arriva all’87’ su un cross del nuovo entrato Pavon, che nessuno tocca: Halldorsson si supera e toglie la palla dall’angolo lontano. I cinque minuti di recupero non bastano a Messi e compagni: Argentina-Islanda finisce 1-1.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it