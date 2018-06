Corea del Sud-Messico, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Corea del Sud-Messico, match numero 28 di questi Mondiali 2018, si giocherà a Rostov sul Don. Valevole per il gruppo F, che comprende anche Germania e Svezia, questo incontro è, al pari di molti altri di questi giorni, potenzialmente decisivo per le sorti dell’una e dell’altra nazionale. La Corea del Sud, infatti, è a rischio eliminazione dopo la sconfitta di misura subita contro la Svezia; all’opposto, il Messico può trarre giovamento dall’inatteso successo contro la Germania per poter mettere in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale.

Questa è la dodicesima volta che Corea del Sud e Messico si affrontano in campo internazionale. Il bilancio dei confronti dice che i coreani hanno prevalso due volte, i messicani sette, e due volte si è avuto un risultato di parità. L’unico altro confronto a livello di Mondiali si è disputato nel 1998, in Francia, e ne uscì vittorioso il Messico per 3-1 con gol di Ha Seok-Ju da una parte, di Pelaez e Luis Hernandez (doppietta) dall’altra.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Corea del Sud-Messico. L’incontro si giocherà alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Italia1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

17.00 Corea del Sud-Messico

COREA DEL SUD-MESSICO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Corea del Sud-Messico sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniel.08 / Shutterstock.com