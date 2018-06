Colombia-Giappone, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Cafetera all’attacco contro un camaleontico Giappone

Prende il via anche l’ultimo girone dei Mondiali di Russia 2018, quello H, con il match tra Colombia e Giappone. Si giocherà alle ore 14.00 alla Mordovia Arena di Saransk e saranno subito in palio punti pesanti, con i sudamericani che vogliono ribadire le loro intenzioni, ovvero qualificarsi come prima forza del raggruppamento (dopo aver centrato i quarti di finale a Brasile 2014), dove ci sono anche Senegal e Polonia. Per i nipponici, invece, l’imperativo sarà di iniziare con il piede giusto, nonostante poche chance di emergere, visto il livello.

La Cafetera scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1 scelto dal CT Josè Pekermann. In porta, come sempre, troverà spazio Ospina, mentre davanti al classe 1988 dell’Arsenal si disporranno Arias e Mojica sugli out di destra e sinistra, con Davinson Sanchez e Mina coppia centrale, anche se Zapata rimane sempre in ballottaggio. Davanti alla difesa ci saranno Carlos Sanchez ed Aguilar, con il trio Cuadrado-James Rodriguez e Uribe a sostegno dell’inossidabile Radamel Falcao.