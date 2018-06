Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Tanti giovani al maschile, ci sono le stelle al femminile

Selezioni differenti per quanto riguarda Davide Cassani e Dino Salvoldi per i prossimi Giochi del Mediterraneo, che scatteranno il 22 giugno in quel di Tarragona e vedranno a via quattro prove per il ciclismo su strada (prova in linea e a cronometro sia per gli uomini che per le donne). Se al maschile ci sarà una squadra davvero giovanissima, al femminile spazio ai pezzi da novanta. Andiamo a scoprire i convocati dell’Italia.

Uomini

Edoardo Affini

Paolo Baccio

Samuele Battistella

Alessandro Covi

Jalel Duranti

Francesco Romano

Christian Scaroni

Matteo Sobrero

Filippo Tagliani

Andrea Toniatti

Tanti giovani a caccia delle medaglie (da capire quali saranno le selezioni delle altre nazionali, se anche esse punteranno su atleti giovani o schiereranno al via atleti professionisti). La stella è Edoardo Affini: può giocarsi il podio nella cronometro, vista la recente prestazione messa in mostra al Giro d’Italia under 23 dove si è aggiudicato il prologo iniziale ed ha vestito la Maglia Rosa.

Donne

Sofia Bertizzolo

Elena Cecchini

Maria Giulia Confalonieri

Elisa Longo Borghini

Erica Magnaldi

Lisa Morzenti

Ajsa Paladin

L’Italia si gioca i suoi pezzi grossi con Longo Borghini e Cecchini che sono sicuramente le stelle di una nazionale in crescita e ricca di giovani. Con qualunque tipo di percorso, che sia pianeggiante o mosso, la squadra di Salvoldi può puntare alla medaglia d’oro.













Foto: Pier Colombo