Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena Cecchini si tinge d’oro, Lisa Morzenti d’argento

L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou.

Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di 24:15.67. La 26enne friulana riscatta così al meglio una prova in linea sottotono e va a prendersi la prima grande vittoria in carriera in una prova contro il tempo, in cui aveva più volte fatto vedere le sue qualità, ma senza mai trovare il grande acuto. L’esperienza dell’atleta della Canyon SRAM Racing è stata fondamentale per interpretare al meglio il percorso e gestire le energie.

Morzenti ha chiuso invece con 47” di ritardo dalla connazionale (25:02.36) e si è andata a prendere un argento che vale tantissimo vista la sua giovane età. Stiamo parlando infatti di un’atleta di soli 20 anni, che fino ad ora non aveva mai ottenuto grandi risultati, ma aveva fatto vedere già il suo talento a cronometro (fu argento juniores nel 2016). Un risultato che potrà quindi permetterle di fare il salto di qualità e lanciarla nel grande ciclismo.

Foto: Twitter