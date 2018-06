Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: cronometro d’oro! Edoardo Affini detta legge e batte il portoghese Goncalves!

Edoardo Affini sfreccia sulle strade di Tarragona (Spagna) e va a conquistare una straordinaria medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il 22enne mantovano ha fatto registrare il miglior tempo battendo il portoghese Domingos Goncalves e lo sloveno Izidor Penko. Sfuma invece di un soffio la medaglia per Paolo Baccio, che si deve accontentare del quarto posto.

Affini ha realizzato una grandissima prova, percorrendo i 25 km previsti nel tempo di 30:31.12. Arrivato al traguardo l’azzurro aveva un margine netto su tutti gli avversari, ma mancava ancora quello più pericoloso, Domingos Goncalves, esperto atleta di 29 anni, reduce dal doppio trionfo ai campioni portoghesi professionisti. Anche lui si è però dovuto arrendere alla superiorità del nostro portacolori, giungendo alle sue spalle per sei secondi con il tempo di 30:37.02.

Nulla da fare invece per Paolo Baccio, che manca l’assalto al bronzo per sei secondi. Il 21enne siciliano ha fatto registrare il tempo di 30:59.80 con un ritardo di 28” dal connazionale. Il sogno è svanito proprio all’ultimo, quando il 21enne sloveno Izidor Penko ha chiuso in 30:53.00, salendo così lui sul terzo gradino del podio.

Questa vittoria conferma ulteriormente il talento unico di Affini, che dopo aver vinto nel 2014 il titolo europeo juniores, riesce a trovare la prima grande affermazione da professionista in questa specialità. Il corridore della SEG Racing Academy completa così un momento di forma magico, in cui ad inizio giugno ha vinto il prologo del Giro Under 23 e poi ha conquistato la maglia tricolore ai Campionati Italiani U23 in linea la scorsa settimana.

Foto: FB Gwendolene Sbaai/Edoardo Affini