Ciclismo, Campionati Italiani 2018: le pagelle. Mostruoso Elia Viviani! Visconti-Pozzovivo, si poteva fare di più. Nibali non si vede

Un’edizione spettacolare per i Campionati Italiani di ciclismo: su un percorso misto in quel di Darfo Boario Terme ad imporsi è stato un magnifico Elia Viviani, che ha messo in mostra una forma davvero eccezionale. Per lui la Maglia Tricolore conquistata davanti a Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti.

Elia Viviani, voto 10: non era un percorso adatto a lui, ma il campione olimpico dell’omnium ormai, sull’onda dell’entusiasmo, può davvero tutto. Entra nel tentativo giusto di fuga e non spreca troppe energie, per gestirsi verso il finale. È lui ai -10 dall’arrivo a creare il tentativo giusto con Pozzovivo ed Oss, poi, sul duro strappo di Via Cornaleto, si difende dagli attacchi del lucano e mette praticamente in cassaforte il successo. Il rientro di Visconti non gli crea problemi, risponde a tutti gli scatti e ne ha per dominare in lungo e in largo la volata. Una giornata da ricordare.

Domenico Pozzovivo, voto 8: uscito alla grande dal Giro d’Italia (delusione c’è stata per la tappa del Colle delle Finestre, ma in generale ha disputato un’ottima Corsa Rosa), è pronto ad andare al Tour de France in appoggio a Vincenzo Nibali e lo dimostra. Giornata all’attacco per il lucano che non si risparmia mai e prova in tutti i modi a mettere in crisi Elia Viviani. Deve accontentarsi della terza piazza.

Giovanni Visconti, voto 7: si poteva far qualcosa in più negli ultimi 3 chilometri. Spettacolare è stata la sua rimonta su Pozzovivo e Viviani, ma, una volta trovata la superiorità numerica, il siciliano poteva giocarsela in modo diverso, magari provando ad attaccare a ripetizione con il compagno della Bahrain-Merida. In volata non ne ha per centrare l’ennesima vittoria nella manifestazione.

Daniel Oss, voto 7,5: Peter Sagan non può che essere soddisfatto dalla prestazione odierna del compagno di squadra. Tanto coraggio, ma mancano le gambe sull’ultima salita. Chiude quinto l’uomo della Bora-hansgrohe.

Ivan Santaromita, voto 8: quando vede i Campionati Nazionali rinasce. L’uomo della Nippo Fantini, che già aveva vestito la Maglia Tricolore, ci riprova, ma deve accontentarsi di una quarta piazza al termine di una prova ben gestita.

Alessandro De Marchi, voto 9: va in fuga ma non si accontenta, prova in tutti i modi a cercare la vittoria. Una volta ripreso dai contrattaccanti prova ad attaccare nuovamente e alla fine chiude in una più che buona settima piazza.

Diego Ulissi, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, senza voto: erano i grandi favoriti, non si sono praticamente mai visti.













Foto: Twitter Campionati Italiani ciclismo