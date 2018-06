Ciclismo, Campionati Italiani 2018: capolavoro di Elia Viviani! Trionfo tricolore, battuta la Bahrain-Merida

Colpo di scena ai Campionati Italiani di ciclismo: nella prova élite al maschile in quel di Darfo Boario Terme, su un percorso di 234 chilometri tutt’altro che semplice, a spuntarla è stato un velocista. Corsa davvero magnifica da parte di Elia Viviani (Quick-Step Floors) che si difende al meglio sullo strappo di Via Cornaleto, va all’attacco, e con una tattica spettacolare riesce a mettere nel sacco la Bahrain-Merida conquistando la Maglia Tricolore. Quattordicesimo successo in una stagione davvero da ricordare: un corridore che si è trasformato da velocista ad addirittura uomo da classiche, una crescita che nelle prossime annate potrebbe portarlo a trionfare anche nelle più importanti corse di un giorno come la Milano-Sanremo.

Va subito via la fuga al primo tentativo: sono cinque i corridori all’attacco, con il gruppo che lascia spazio sempre attorno ai 3′. Alessandro De Marchi (BMC), Jacopo Mosca (Willier Triestina), Enrico Logica (Biesse Carrera), Andrea Garosio (D’Amico Utensilnord) e Mirco Maestri (Bardiani CSF) gli attaccanti. A gestire le operazioni nel plotone c’è la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali. La situazione cambia a due giri dalla fine: la compagine dello Squalo aumenta il ritmo e si fa sotto agli attaccanti ormai decimati dalla fatica (rimasti con orgoglio all’attacco De Marchi e Mosca).

Nei pressi dell’ultimo giro arrivato un colpo di scena. Tanti scatti dal gruppo: si muovono Pozzovivo, Oss, Puccio, Conci, Felline, Cattaneo, Barbin e Santaromita che vanno a raggiungere i due uomini rimasti al comando. Al contrattacco partono Marcato, Gatto, Visconti, Viviani, Battaglin, Barbin e Busato, che restano a 30” dal primo drappello. Non c’è invece la reazione del gruppo principale, che alza bandiera bianca, con i favoriti Nibali, Moscon ed Ulissi che hanno lasciato spazio ai compagni di squadra.

Nel momento decisivo è arrivato il ricongiungimento, con una quindicina di uomini pronti a giocarsi il titolo ai 20 chilometri dal traguardo. A dieci chilometri dall’arrivo ci provano in tre: Pozzovivo (Bahrain-Merida), Viviani (Quick-Step Floors) ed Oss (Bora-hasgrohe). Non c’è stata troppa collaborazione nel trio, che è andato a giocarsi il tutto sul duro strappo di Via Cornaleto: Pozzovivo a tutta, con Viviani a ruota con tenacia. Oss non ce l’ha fatta a tenere il passo, mentre da dietro è riuscito a rientrare uno strepitoso Giovanni Visconti.

La Bahrain-Merida ha provato a sorprendere il campione olimpico di Rio dell’omnium, ma è stata costretta ad attendere lo sprint: Pozzovivo si è messo davanti a tirare nell’ultimo chilometro, Visconti ha provato a rimontare, ma la volata di Viviani è stata irresistibile. Seconda piazza per Visconti, terza per Pozzovivo, poi Oss e Santaromita.













Foto: Valerio Origo