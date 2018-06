Ciclismo, Campionati Italiani 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Sabato 30 giugno si svolgeranno a Darfo Boario Terme (Brescia) i Campionati Italiani 2018 di ciclismo. La prova in linea maschile si correrà su un percorso di 233 km, che prevede otto giri attorno alla città. Un tracciato impegnativo caratterizzato da diversi strappi tra cui quello di Via Cornaleto, che presenta pendenze al 17% e su cui si deciderà la nuova maglia tricolore. Fabio Aru proverà a difendere il titolo, ma il percorso sembra più adatto a corridori come Diego Ulissi, Gianni Moscon e Sonny Colbrelli.

La partenza è fissata alle 10.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 15.45 e le 16.20. I Campionati Italiani 2018 saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

CAMPIONATI ITALIANI 2018

Sabato 30 giugno

Darfo Boario Terme-Darfo Boario Terme 233 km

Partenza: 10.30

Arrivo previsto: 15.45-16.20 circa

Foto: Valerio Origo