Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta pronti al grande acuto

Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) saranno otto gli azzurri in gara nel canottaggio. Una formazione ben assortita che proverà a lottare per le medaglie in ogni specialità. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X.

UOMINI

Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta: l’equipaggio di punta dell’Italia. Saranno tra i favoriti nel due di coppia pesi leggeri, dove nel 2017 hanno conquistato l’argento ai Mondiali e il bronzo agli Europei. Una coppia che nell’ultimo anno ha fatto davvero faville ed ora è pronta a conquistare l’oro. Ruta nell’ultima edizione ha ottenuto il titolo nel singolo e ora proverà ripetersi anche nel doppio. Entrambi hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, con un amaro quarto posto nel quattro senza, e sanno quindi reggere la pressione in un grande evento.

Romano Battisti e Simone Venier: due atleti di grandissima esperienza che proveranno ad aggiungere un’altra medaglia alla loro bacheca. Battisti cercherà di difendere il titolo conquistato a Mersin nel 2013 nel due di coppia, specialità in cui è stato anche campione europeo nello stesso anno, oltre a vicecampione olimpico a Londra 2012. Venier invece ha conquistato nel quattro di coppia le medaglie più importanti, tra cui l’argento olimpico a Pechino 2008 e dopo diversi anni fuori dalle scene proverà a fare il grande ritorno in questo evento.

Martino Goretti: un atleta eclettico che ha ottenuto grandi risultati con imbarcazioni diverse, dall’otto al quattro senza. In questa rassegna proverà a centrare l’acuto nel singolo pesi leggeri. La sua grande esperienza e qualità potranno permettergli di essere protagonista anche qui.

Luca Rambaldi: giovane che nell’ultima stagione ha brillato nel due di coppia con Filippo Mondelli, conquistando l’oro europeo e il bronzo iridato. A Tarragona gareggerà però nel singolo, in cui nel 2015 si piazzò ai Mondiali e ora proverà a lottare fino all’ultimo per una medaglia.

DONNE

Valentina Rodini: atleta in forte crescita, che vanta numerose medaglie a livello giovanile e nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter lottare con i migliori tra i senior nel doppio pesi leggeri. Ora si metterà alla prova nel singolo pesi leggeri, specialità in cui non ha ottenuto risultati di rilievo e proverà quindi a stupire.

Kiri Tontodonati: altra giovane promessa e anche per lei il singolo rappresenterà una gara tutta da scoprire. Nell’ultimo anno ha fatto il salto di qualità nel doppio, centrando anche un bronzo agli Europei. Questa per lei potrebbe essere l’occasione di prendersi una grande soddisfazione personale per consolidare il proprio posto nella squadra azzurra.

Foto: Federcanottaggio