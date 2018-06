Vela, Kieler Woche 2018: buon inizio per le coppie del 470. Ilaria Paternoster e Sveva Carraro sono quinte

Sono iniziate oggi le regate della Kieler Woche, la settimana che celebra la città tedesca di Kiel all’insegna di feste, concerti e soprattutto competizioni velistiche. Quest’oggi sono scese in acqua le classi olimpiche, che si contenderanno il celebre trofeo nei prossimi giorni, in una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di Aarhus di inizio agosto.

Nella classe 470 hanno cominciato con un terzo e un ottavo posto Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, in nona posizione in classifica generale con 11 punti. Una graduatoria comandata dai soliti australiani Mathew Belcher e Will Ryan, già dominatori delle Finali di Coppa del Mondo a Marsiglia e oggi mattatori con un primo e un secondo posto. Al femminile ottimo inizio per Ilaria Paternoster e Sveva Carraro, coppia nata dopo che entrambe si sono ritrovate orfane delle ex compagne Bianca Caruso ed Elena Berta. Le due azzurre sono quinte dopo la prima giornata, chiusa con un quinto e un decimo posto, per un totale di 14 punti, a -8 dalle tedesche Nadine Boehm e Ann-Christin Goliass, leader dopo le prime due prove. Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle sono invece al decimo posto, dopo il 14° e il terzo posto di oggi.

Meno bene le coppie del 49erFX. Carlotta Omari e Matilda Distefano sono al 29° posto, dopo un parziale di 12-12-13 (quest’ultimo scartato per un totale di 24 punti), mentre Francesca Bergamo e Alice Sinno sono al 32° (26, 15-11-23). La classifica è guidata dalle danesi Ida Marie Baad Nielsen e Marie Thusgaard Olsen con 2 punti (1-1-15). Al maschile, dove non ci sono equipaggi italiani, comandano i neozelandesi Logan Dunning Beck e Oscar Gunn, primi con 3 punti dopo tre prove (15, scartato, poi 2-1).

Italiani indietro nella classe Laser Standard. Giacomo Musone è 25° (32, 14-18), mentre Gianmarco Planchestainer è 31° (37, 15-22), nella classifica comandata dal croato Filip Jurisic e dall’estone Karl-Martin Rammo, entrambi con 4 e con un primo e un terzo posto.

Prima giornata nel Nacra 17 dominata dagli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin, a tal punto da permettersi di scartare un primo posto: i due hanno vinto tutte e tre le regate effettuate, proiettandosi in testa alla classifica con 2 punti.











Foto: pagina Facebook Ilaria Paternoster