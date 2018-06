Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze riposte in Rosario Maddaloni e Garino-Iversen

Ben nutrita la truppa azzurra del badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero uno d’Italia.

Difficile poter competere per il podio, dato che quasi tutti i Paesi presenti schierano la miglior formazione possibile, ma l’Italia sarà sicuramente molto agguerrita e venderà cara la pelle. Sabato 23 e domenica 24 si terranno le eliminatorie, mentre lunedì 25 si terranno semifinali individuali e finali di doppio, infine domenica 26 sarà la volta delle finali di singolare.

Andiamo a scoprire gli otto azzurri convocati:

Rosario Maddaloni (singolare maschile): numero 1 in italia, 85 al mondo. E’ lui la punta di diamante della spedizione azzurra, sarà l’atleta che avrà il compito di andare il più avanti possibile nella competizione. Classe 1988, 14 titoli italiani, ha partecipato a 4 Europei, 2 Mondiali ed 1 edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Giovanni Greco (singolare maschile): per lui i Giochi saranno più un modo per acquisire esperienza, essendo l’azzurro meno quotato in singolare. Classe 1990, 9 titoli italiani, anche lui ha partecipato a 4 Europei, 2 Mondiali ed 1 edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Judith Mair (singolare femminile): tanta esperienza da fare per lei, data la giovane età. L’Italia non ha al momento una singolarista di livello, tutto ciò che arriverà sarà ben accetto. Classe 2002, il futuro è suo.

Katharina Fink (singolare femminile): come sopra. Il movimento azzurro porta comunque le due migliori singolariste in Spagna, ma non può competere con le squdre più attrezzate che si troverà di fronte. Classe 2002, è campionessa italiana in carica.

Lukas Osele e Kevin Strobl (doppio maschile): coppia numero 1 in Italia e 110 al mondo. Entrambi classe 1997, per loro un titolo italiano in coppia, una partecipazione mondiale e due europee. A loro il compito di andare il più avanti possibile.

Lisa Iversen e Silvia Garino (doppio femminile): coppia numero 70 al mondo, ovviamente numero uno in Italia. Vantano due titoli italiani, una partecipazione mondiale e due europee. A loro il compito di provare ad arrivare quasi sino in fondo.













Foto: FIBa

