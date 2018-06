Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: ITALIA SONTUOSA! Dominio del 4 di coppia, trionfano anche Rodini-Cesarini e Oppo-Ruta! 4 podi complessivi nelle specialità olimpiche!

A Linz, in Austria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio: nel bacino dove il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020, oggi si sono disputate le finali delle 14 specialità olimpiche, con l’Italia che ha mietuto successi.

Nel quattro di coppia senior maschile (specialità che il Bel Paese ritrova finalmente ai massimi livelli dopo anni bui) Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno vinto in 5’40″28 davanti ad Olanda, seconda in 5’42″04, e Germania, terza in 5’42″52. Nel doppio pesi leggeri femminile affermazione per Valentina Rodini e Federica Cesarini, vittoriose in 6’54″10 davanti all’Olanda, seconda in 6’55″63, ed alla Romania, terza in 6’57″02.

Nel doppio pesi leggeri maschile vittoria mai in discussione per Stefano Oppo e Pietro Ruta, che si sono imposti in 6’22″71, davanti alla Norvegia, seconda in 6’24″45 ed al Belgio, terzo in 6’25″84. Nella stessa specialità Alfonso Scalzone e Gabriel Soares, si sono classificati terzi nella finale B in 6’26″87, ottenendo il nono posto assoluto.

Nel due senza senior femminile secondo posto per Alessandra Patelli e Sara Bertolasi (al rientro dopo un anno di inattività), in 7’15″30, dietro soltanto all’irraggiungibile Nuova Zelanda, che ha vinto in 7’08″53. Terzo posto per Gran Bretagna 2 in 7’22″24. Nella stessa finale quinto posto per Veronica Calabrese ed Ilaria Broggini in 7’26″55.













Foto: Federcanottaggio

