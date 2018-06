Canottaggio, Coppa del Mondo Linz 2018: i convocati e gli equipaggi dell’Italia in gara in Austria

Dopo aver comunicato i 57 azzurri al via della tappa di Coppa del Mondo di canottaggio a Linz, in Austria, oggi il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione degli equipaggi al via. Nella stessa località, il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno le prime carte olimpiche. Di seguito l’elenco completo delle imbarcazioni italiane.

MASCHILI – DOPPIO PESI LEGGERI: ITA1 Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta; ITA2 Alfonso Scalzone, Gabriel Soares. SINGOLO SENIOR: Simone Martini. DUE SENZA SENIOR: Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola. DOPPIO SENIOR: ITA1 Romano Battisti, Simone Venier; ITA2 Andrea Cattaneo, Emanuele Fiume. QUATTRO SENZA SENIOR: Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo, Domenico Montrone. QUATTRO DI COPPIA: Andrea Panizza, Filippo Mondelli, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili. OTTO: Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Bruno Rosetti, Paolo Perino, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere. SINGOLO PESI LEGGERI: Martino Goretti. QUATTRO DI COPPIA PESI LEGGERI: Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas. RISERVA SENIOR: Fabio Infimo.

FEMMINILI – DOPPIO PESI LEGGERI: Valentina Rodini, Federica Cesarini. SINGOLO SENIOR: Kiri Tontodonati. DUE SENZA SENIOR: ITA1 Alessandra Patelli, Sara Bertolasi; ITA2 Ilaria Broggini, Veronica Calabrese. DOPPIO SENIOR:Eleonora Trivella, Ludovica Serafini. QUATTRO SENZA SENIOR: Benedetta Faravelli, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Aisha Rocek. SINGOLO PESI LEGGERI: Clara Guerra.

PARAROWING – SINGOLO PR1 MASCHILE: Fabrizio Caselli. SINGOLO PR1 FEMMINILE: Anila Hoxha. QUATTRO CON PR3 MISTO: Greta Muti, Lucilla Aglioti, Luca Agoletto, Tommaso Schettino, Giuseppe Di Capua-timoniere. SINGOLO PR2 MASCHILE: Gianfilippo Mirabile. DOPPIO PR3 MISTO: Luca Agoletto, Lucilla Aglioti. DUE SENZA PR3 MASCHILE: Federico Nuccio, Tommaso Schettino.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it