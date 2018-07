Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2018: i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali

Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior.

La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, con 130 punti, beffando per un soffio l’Olanda, seconda a quota 127. Terzo posto per la Gran Bretagna, con 104 punti. Vanno segnalati però i 99 punti della Nuova Zelanda, che ha perso parte soltanto a due prove, saltando Duisburg.

Il Bel Paese si consola con la vittoria del medagliere della tappa di Linz, che ha portato al carniere azzurro 34 punti (quarto posto), frutto di sette imbarcazioni in specialità olimpiche giunte in finale. Prossimo appuntamento per il remo tricolore saranno gli Europei di Glasgow, che andranno in scena tra il 2 ed il 5 agosto.













Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it