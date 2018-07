Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2018: i risultati delle finali delle specialità non olimpiche

A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità non olimpiche della Coppa del Mondo di canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Quattro le specialità andate in scena: il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, ed il quattro di coppia pesi leggeri, maschile e femminile.

Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria della Germania in 7’39″21 davanti ad Australia 1, seconda in 7’42″77 ed alla Polonia, terza in 7’43″07. Nel singolo pesi leggeri maschile affermazione di Svizzera 1 in 6’55″88 davanti ad Australia 1, seconda in 6’58″97, ed a Germania 2, terza in 6’59″24.

Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile vittoria della Cina in 6’28″04, davanti alla Danimarca, seconda in 6’31″07, ed alla Germania, terza in 6’32″37. Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile successo della Germania in 5’55″30, che batte la Danimarca, seconda in 5’55″92. Terza l’Olanda in 5’58″38.













Foto: Federcanottaggio

