Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) sarà il kayak l’unico protagonista delle gare di canoa velocità. In questo evento non si disputeranno infatti le competizioni sulla canadese, ma si assegneranno cinque titoli tutti nel kayak: K1 500m maschile e femminile, K1 200m maschile e femminile e K2 500m maschile. Saranno sei gli azzurri che proveranno a lasciare un segno in Spagna (clicca qui per l’elenco completo dei convocati).

Il programma delle gare sarà concentrato su due giorni: sabato 23 giugno si svolgeranno batterie e semifinali, mentre domenica 24 andranno in scena le finali che assegneranno le medaglie. Potrete seguire i Giochi del Mediterraneo 2018 con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il programma completo.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018, PROGRAMMA CANOA VELOCITÀ

Sabato 23 giugno

09.00 K1 500m, batterie (femminile)

09.20 K1 500m, batterie (maschile)

09.50 K1 200m, batterie (femminile)

10.10 K1 200m, batterie (maschile)

10.40 K2 500m, batterie (maschile)

12.10 K1 500m, Semifinali (maschile)

12.30 K1 200m, Semifinali (femminile)

12.40 K1 200m, Semifinali (maschile)

12.50 K2 500m, Semifinali (maschile)

Domenica 24 giugno

10.00 K1 500m, Finale (femminile)

10.10 K1 500m, Finale (maschile)

10.40 K1 200m, Finale (femminile)

11.00 K1 200m, Finale (maschile)

11.20 K2 500m, Finale (maschile)

