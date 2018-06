Canoa velocità, Europei Under23 Auronzo 2018: tre equipaggi azzurri in finale nelle specialità olimpiche

Si chiude con un bilancio positivo la prima giornata di gare degli Europei under 23 di canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno), dove sono andate in scena le batterie sui 1000 ed i 500 metri. L’Italia porta in finale ben tre equipaggi, tutti in specialità olimpiche.

Carlo Tacchini non tradisce e nel C1 1000 metri vince a mani basse la batteria in 4’05″023 staccando il pass per la finale, dove probabilmente se la vedrà con il romeno Leonid Carp. Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2 1000 metri vincono la batteria in 3’24″556 e vanno in finale, così come fanno, nel K4 500 metri, Andrea Schera, Luca Beccaro, Andrea Domenico Di Liberto e Riccardo Spotti, secondi in batteria con 1’24″820.

Dovranno passare dalle semifinali tutti gli altri equipaggi: Samuele Burgo nel K1 1000 metri, Meshua Marigo nel K1 1000 metri e nel K1 500 metri, Tommaso Freschi nel K1 500 metri, Fabrizio Mattia e Davide Cestra nel C2 1000 metri, Sarah Tovo nel C1 500 metri, Mattia Alfonsi e Davide Cestra nel C2 500 metri, e Agnese Celestino, Roberta Gennaro, Alessandra Casotto e Beatrice Scartezzini nel K4 500 metri.













Foto: Federcanoa

robertosantangelo@oasport.it