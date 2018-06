Canoa slalom, Europei Praga 2018: Giovanni De Gennaro chiude al nono posto nel K1, oro per lo sloveno Peter Kauzer

Sfumano sul più bello i sogni di gloria di Giovanni De Gennaro agli Europei 2018 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Il 25enne azzurro ha chiuso la finale del K1 al nono posto con il tempo di 94.96 e un distacco dalla vetta di 3.94 secondi. L’atleta bresciano aveva fatto sperare in una medaglia dopo l’ottima prestazione in semifinale, in cui aveva ottenuto la quarta posizione.

Nella run decisiva De Gennaro non è pero riuscito ad esprimersi al meglio e, nonostante una prova senza penalità, non ha fatto velocità sul percorso, chiudendo con un tempo perfino peggiore di quello precedente. Viene ancora rimandato quindi l’appuntamento con la prima medaglia individuale, anche se questa prestazione conferma comunque il talento dell’azzurro.

La medaglia d’oro va al veterano sloveno Peter Kauzer. L’argento iridato di Rio 2016 torna sul tetto d’Europa nel K1 dopo ben otto anni. Kauzer si è imposto con il tempo di 91.02, riuscendo a battere i due atleti di casa, i cechi Vit Prindis e Jiri Prskavec, rispettivamente argento a 51 centesimi e bronzo a 85 centesimi.

Passiamo al C1 femminile dove la 23enne austriaca Viktoria Wolffhardt si consacra definitivamente, laureandosi campionessa d’Europa. Questo giovane talento, che aveva conquistato un bronzo alle Olimpiadi Giovanili nel 2010, è riuscita nell’impresa di battere la campionessa del mondo in carica, la britannica Mallory Franklin, per 57 centesimi, grazie al tempo di 119.01. Bronzo per la tedesca Elena Apel a 3.38. Gara da dimenticare invece per la campionessa uscente, la britannica Kimberley Woods che chiude all’ultimo posto la finale con oltre 23” di ritardo. L’azzurra Chiara Sabattini si era invece fermata in semifinale.

Nel C2 maschile festeggiano i cechi Jonas Kaspar e Marek Sindler che conquistano l’oro con il tempo di 107.99. I due, dopo aver chiuso al quarto posto sia i Mondiali che gli Europei 2017, riescono a trovare il grande acuto. Argento per i tedeschi Robert Behling e Thomas Becker a 87 centesimi, mentre il bronzo va all’altra imbarcazione ceca formata da Ondrej Karlovsky e Jakub Jane, con un ritardo di 1.10 dalla vetta. Restano invece giù dal podio i campioni iridati in carica, i francesi Gauthier Klauss e Matthieu Peche, che si devono accontentare del quarto posto a 3.70 dalla vetta. In gara non erano presenti azzurri. Di seguito tutti i risultati delle finali.

EUROPEI CANOA SLALOM

K1 MASCHILE

1 Peter KAUZER SLO 91.02 0.00 2 Vit PRINDIS CZE 91.53 +0.51 3 Jiri PRSKAVEC CZE 91.87 +0.85 4 Hannes AIGNER GER 92.13 +1.11 5 Christopher BOWERS GBR 93.39 +2.37 6 Martin DOUGOUD SUI 93.46 +2.44 7 Pavel EIGEL RUS 93.49 +2.47 8 Bradley FORBES-CRYANS GBR 93.80 +2.78 9 Giovanni DE GENNARO ITA 94.96 +3.94 10 Boris NEVEU FRA 96.36 +5.34 11 Joseph CLARKE GBR 97.49 +6.47 12 Erik HOLMER SWE 98.14 +7.12 13 Felix OSCHMAUTZ AUT 98.52 +7.50 14 Lukas WERRO SUI 98.79 +7.77 15 Sebastian SCHUBERT GER 146.49 +55.47

C1 FEMMINILE

1 Viktoria WOLFFHARDT AUT 119.01 0.00 2 Mallory FRANKLIN GBR 119.58 +0.57 3 Elena APEL GER 122.39 +3.38 4 Monika SKACHOVA SVK 123.52 +4.51 5 Viktoriia US UKR 127.25 +8.24 6 Miren LAZKANO ESP 130.50 +11.49 7 Lena STOECKLIN GER 132.01 +13.00 8 Claire JACQUET FRA 136.77 +17.76 9 Bethan FORROW GBR 141.42 +22.41 10 Kimberley WOODS GBR 142.33 +23.32

C2 MASCHILE

1 Jonas KASPAR/Marek SINDLER CZE 107.99 0.00 2 Robert BEHLING/Thomas BECKER GER 108.86 +0.87 3 Ondrej KARLOVSKY/Jakub JANE CZE 109.09 +1.10 4 Gauthier KLAUSS/Matthieu PECHE FRA 111.69 +3.70 5 Filip BRZEZINSKI/Andrzej BRZEZINSKI POL 112.52 +4.53 6 Tomas KUCERA/Jan BATIK SVK 113.27 +5.28 7 Franz ANTON/Jan BENZIEN GER 115.38 +7.39 8 Ladislav SKANTAR/Peter SKANTAR SVK 117.17 +9.18 9 Nikolai SHKLIARUK/Igor MIKHAILOV RUS 124.95 +16.96 10 David SCHROEDER/Nico BETTGE GER 164.53 +56.54

Foto: Pier Colombo