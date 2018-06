Canoa slalom, Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018: in semifinale anche Giovanni De Gennaro e Marcello Beda

Dopo le prime eliminatorie del mattino, si completano nel pomeriggio le gare della prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom, scattate oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile centrano la semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre va fuori Christian De Dionigi. Eliminate anche Elena Borghi e Chiara Sabattini nel C1 femminile.

Nel K1 maschile avanzano alle semifinali Giovanni De Gennaro, che centra l’obiettivo nella prima run, classificandosi sesto in 94.95, e Marcello Beda, che ottiene invece il pass nella seconda discesa, giungendo terzo in 96.92, dopo essere rimasto fuori nella prima discesa per 0.35, classificandosi 32° in 100.57. Fuori invece Christian De Dionigi, 45° nella prima run in 103.46, e 43° nella seconda in 151.65.

Nel C1 femminile invece vanno fuori entrambe le azzurre: Elena Borghi giunge 27ma nella prima discesa in 128.12 e 27ma nella seconda in 174.44, mentre Chiara Sabattini si classifica 32ma nella prima run in 132.77 e 17ma nella seconda in 132.18. Domani semifinali e finali del C1 maschile, del K1 femminile e del C2 misto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

robertosantangelo@oasport.it