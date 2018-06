Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2018: in semifinale Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini

Nel pomeriggio si sono disputate a Cracovia, nel corso della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, le eliminatorie della canadese femminile e del kayak maschile: sono passati alle semifinali Chiara Sabattini e Giovanni De Gennaro, mentre sono finiti fuori Christian De Dionigi e Marco Vianello.

Nella canadese femminile Chiara Sabattini ha strappato un posto in semifinale arpionando il nono e penultimo crono utile nella seconda run in 110.87, dopo non essere andata lontana dalla qualifica già nella prima discesa, dove si era classificata 26ma (passavano le prime 20) in 108.41.

Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro ha centrato la qualifica nella seconda discesa, dove ha ottenuto il settimo posto in 81.68, mentre non ce l’hanno fatta Christian De Dionigi, 18° in 84.53, e Marco Vianello, 27° in 86.10. Nella prima run i tre azzurri erano finiti fuori dai 30 qualificati: De Dionigi 59°, Vianello 68°, e De Gennaro 75°.

Domani in programma nella sessione mattutina semifinali e finali della canadese maschile con Stefano Cipressi, Roberto Colazingari, e Paolo Ceccon, e del kayak femminile, con Stefanie Horn.













Foto: Pier Colombo

