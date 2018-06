Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (giovedì 28 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi giovedì 28 giugno si completa la fase a gironi ai Mondiali 2018 e si definirà così il tabellone della fase a eliminazione diretta. Si preannuncia grande spettacolo con le ultime quattro partite in programma, decisive per delineare le sorti dei gironi G e H. Inghilterra e Belgio si giocano il primo posto nello scontro diretto e in caso di pareggio sarà il fair play a decidere, entrambe le squadre scenderanno in campo sapendo da che parte del tabellone converrà finire. Più intricata la situazione nell’altro raggruppamento: a Giappone e Senegal basta un pareggio rispettivamente contro Polonia e Colombia per volare agli ottavi di finale ma i Cafeteros vanno a caccia del successo che garantirebbe la qualificazione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite di oggi giovedì 28 giugno ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Mediaset, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Giappone vs Polonia (gruppo H, a Volgograd)

16.00 Senegal vs Colombia (gruppo H, a Samara)

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd)

20.00 Panama vs Tunisia (gruppo G, a Samara)

MONDIALI 2018: COME GUARDARE LA PARTITA DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Senegal-Colombia e Inghilterra-Belgio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Panama-Tunisia e Giappone-Polonia saranno visibili in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com