Calendario Mondiali 2018, il programma delle partite di oggi (mercoledì 27 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi mercoledì 27 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio. Giornata davvero decisiva per le sorti dei giorni E ed F oltre che per la definizione degli ottavi di finale. I due gironi sono davvero in alto mare: la Germania ha bisogno di battere la Corea del Sud per qualificarsi, al Messico basterebbe un punto contro la Svezia per assicurarsi un punto. Il Brasile, invece, guida il proprio raggruppamento ma in caso di sconfitta con la Serbia rischierebbe l’eliminazione visto che la Svizzera avrà una partita sulla carta agevole contro il Costa Rica. Può succedere davvero di tutto.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e tutti gli orari delle partite di oggi mercoledì 27 giugno ai Mondiali 2018 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Mediaset, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

16.00 Corea del Sud vs Germania (gruppo F, a Kazan)

16.00 Messico vs Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg)

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca)

20.00 Svizzera vs Costa Rica (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Corea del Sud-Germania e Serbia-Brasile saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Messico-Svezia e Svizzera-Costa Rica saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20.

Prevista la diretta streaming sul sito Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: CP DC Press Shutterstock.com