Calcio, Mondiali 2018: il Belgio in cerca del pass per gli ottavi, Tunisia a caccia di riscatto dopo la beffa all’esordio

Una vittoria per scrollarsi di dosso l’etichetta di grande incompiuta e lanciare un grido di guerra agli avversari. Il Belgio va a caccia dei tre punti nel match con la Tunisia, valido per la seconda sessione di gare del gruppo G ai Mondiali 2018 in Russia. Dopo il convincente successo contro il Panama all’esordio, domani, sabato 23 giugno, i belgi sfideranno allo Spartak Stadium la compagine nordafricana, reduce da una cocente sconfitta, maturata a tempo quasi scaduto contro l’Inghilterra di Harry Kane.

Le giocate sontuose dello “scugnizzo” Mertens e il senso del gol di Lukaku, ormai maturo per competere ad alti livelli, rappresentano armi importanti da affiancare al talento superlativo di Hazard e De Bruyne e alla solidità di una linea mediana con pochi eguali nel panorama internazionale. Ma nelle grandi competizioni al Belgio è sempre mancata la scintilla per fare davvero la differenza e stavolta la compagine allenata da Martinez non ha intenzione di lasciarsi sfuggire un’altra occasione per ergersi a protagonista ai Mondiali.

La Tunisia, dal canto suo, non brilla per talento e qualità, ma dispone di un potenziale atletico importante e soprattutto di una grande compattezza difensiva, essendo riuscita ad imbrigliare a lungo l’Inghilterra prima della beffa finale.

Martinez si affiderà al 3-4-3 con Courtois tra i pali, Alderweireld, Boyata e Vertonghen al centro della difesa e i due esterni Meunier e Carrasco accanto alla mediana presidiata da Witsel e De Bruyne. I due esterni Mertens e Hazard, infine, agiranno a supporto della punta centrale Lukaku, formando un attacco davvero di altissimo livello internazionale.

Il ct tunisino Maaloul, invece, farà leva sul 4-2-3-1 con Ben Mustapha tra i pali, Meriah e Syam Ben Youssef al centro della difesa, Fakhreddine Ben Youssef e Maaloul sulle corsie laterali. Sassi e Skhiri presidieranno il centrocampo, coprendo le spalle a Badri, Bronn e Sliti, che agiranno da trequartisti a supporto di Khazri. La Tunisia sogna una grande impresa per sperare ancora nella qualificazione, ma il Belgio non ha intenzione di fare sconti e con una vittoria potrebbe strappare in anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta.











Foto: Cpdc / Shutterstock.com