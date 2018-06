Portogallo-Marocco 1-0, Mondiali 2018: Cristiano Ronaldo salva i Campioni d’Europa, Leoni dell’Atlante eliminati

Il Portogallo ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale mentre i Leoni dell’Atlante incappano nella seconda sconfitta consecutiva con il minimo scarto (al debutto avevano perso contro l’Iran in pieno recupero) e devono dunque dire addio ai sogni di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. I Campioni d’Europa, che all’esordio avevano pareggiato per 3-3 contro la Spagna, hanno sofferto tantissimo contro la compagine africana ma sono riusciti a trionfare grazie al solito Cristiano Ronaldo: il fenomeno, dopo la tripletta rifilata alle Furie Rosse, ha messo a segno il gol risolutore al 4′. L’attaccante ha colpito di testa nel cuore dell’area di rigore, incornando nel migliore dei modi il cross dalla destra di Moutinho.

Una volta andati in vantaggio, i lusitani hanno lasciato fare al Marocco che avrebbe ampiamente meritato il pareggio per l’elevata mole di gioco prodotta ma Benatia e compagni non sono stati precisi in fase realizzativa. I ragazzi di Renard hanno spinto a lungo, hanno giocato bene sulle fasce, hanno tenuto un elevato possesso palla, hanno cercato il varco giusto nel cuore della difesa avversaria ma sono stati anche sfortunati e si sono dovuti arrendere. Questa sera la sfida tra la Spagna e l’Iran completerà la seconda giornata del gruppo B che poi agli ottavi di finale si incrocerà con il girone A di Russia e Uruguay.

Il Portogallo è partito a spron battuto e ha subito sbloccato il risultato con Cristiano Ronaldo che al 9′ ha calciato a lato di pochissimo. Il diagonale del fuoriclasse ha svegliato il Marocco che ha incominciato a risalire il campo. Tanto possesso palla dei Leoni dell’Atlante ma è ancora il Portogallo ad avere una ghiotta occasione da gol: al 39′ Cristiano Ronaldo pesca Guedes in area, tiro di prima intenzione ma Munir si inventa il miracolo. Nella ripresa l’inerzia dell’incontro non cambia: il Marocco spinge e cerca di costruire gioco, il Portogallo si affida alle ripartenze. Al 57′ Rui Patricio compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Belhanda, ma è l’unico pericolo concreto creato dai nordafricani fino al 90′ quando Ziyech entra in area, calcia a botta sicura ma Pepe si immola e salva la vittoria del Portogallo.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com