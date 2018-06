LIVE Pagelle Portogallo-Marocco, Mondiali 2018 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo pronto a un altro show. Tocca a Benatia provare a fermarlo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PORTOGALLO-MAROCCO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Portogallo-Marocco, seconda giornata del gruppo B dei Mondiali 2018. È una sfida decisiva, in un girone al momento comandato dall’Iran con tre punti. I lusitani inseguono ad un punto dopo aver pareggiato con la Spagna, l’ostacolo più duro del girone. L’obiettivo, adesso, è quindi quello di vincere contro le due formazioni meno quotate. Per farlo il Portogallo si affiderà ancora una volta a Cristiano Ronaldo, mattatore con una tripletta nel primo incontro. Contro, però, ci sarà un Marocco spalle al muro: la sconfitta con l’Iran brucia e per gli africani ora si profila la necessità di battere Portogallo e Spagna, per restare in corsa per la qualificazione.

La partita comincerà alle 14.00. Noi seguiremo tutto in diretta, dando i voti ai protagonisti in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle pagelle di Portogallo-Marocco!

PORTOGALLO (4-4-2)

Rui Patricio 6 – Si fa trovare pronto sulla prima occasione del Marocco, un colpo di testa di Benatia, lasciato solo in area

Cedric 6

Pepe 6 – Si fa sorprendere un po’ troppo dalla fisicità e l’intraprendenza di Boutaib

Fonte 6

Guerreiro 6 – Soffre le iniziative di Dimar e Amrabat in fase difensiva. In attacco, invece, scatena la sua velocità ogni volta che può

William Carvalho 5,5 – Troppi buchi a centrocampo, lasciando spesso campo alle iniziative marocchine e dando poco sostegno alla difesa

Joao Moutinho 6,5 – Il suo cross è precisissimo, il resto lo fa Ronaldo

Joao Mario 6

Bernardo Silva 6

Cristiano Ronaldo 7 – Gli bastano quattro minuti per sbloccare la partita, facendosi trovare puntuale sul cross di Moutinho

Guedes 6

MAROCCO (4-2-3-1)

El Kajoui 6 – Non può nulla sul gol di Ronaldo, troppo ravvicinato il colpo di testa del portoghese

Dirar 6 – La catena di destra del Marocco funziona e il merito è suo

Benatia 6 – Compito duro per lui, ovvero marcare da vicino Ronaldo. Lo fa in modo aggressivo, seguendolo e anticipandolo già a centrocampo

Da Costa 5 – Sul vantaggio portoghese è lui a perdere di vista Ronaldo: errore imperdonabile

Hakimi 6

El Ahmadi 6

Boussoufa 6 –

Amrabat 6 – Bravo nell’uno contro uno, mette in difficoltà Guerreiro

Belhanda 6

Zyiech 6,5 – È il più pericoloso dei suoi, si muove molto e non dà riferimenti alla difesa portoghese

Boutaib 6 – Suo il primo tentativo della partita, un colpo di testa alto

Foto: kivnl / Shutterstock.com