Calcio LIVE Russia-Arabia Saudita – DIRETTA Mondiali 2018

Il grande giorno è arrivato, oggi giovedì 14 giugno iniziano i Mondiali 2018 di calcio, l’evento sportivo più atteso dell’anno, la manifestazione che richiamerà l’attenzione di miliardi di appassionati sparsi in tutto il globo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Arabia Saudita, il match d’apertura della rassegna iridata: lo Stadio Luzniki di Mosca terrà a battesimo la manifestazione, i padroni di casa se la dovranno vedere con la compagine mediorientale nell’incontro che apre il sipario dopo una ricchissima e avvincente cerimonia d’apertura.

La Russia partirà con tutti i favori del pronostico, Akinfeev e compagni vogliono subito iniziare con il piede giusto e regalare subito una grande gioia a tutta la Nazione che attende questi Mondiali in trepidante attesa. L’Arabia Saudita sembra presentarsi come la vittima sacrificale della vigilia ma i verdi cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa per provare a conquistare un risultato di prestigio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Russia-Arabia Saudita, match d’apertura dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: mooinblack / Shutterstock.com

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter