Basket, EuroCup 2018-2019: Trento, Torino e Brescia in campo per l’Italia. Tutte le 24 squadre partecipanti

Sono state ufficializzate le squadre che parteciperanno alla EuroCup 2018-2019, la seconda competizione della Uleb per importanza. L’Italia scenderà in campo con Trento, Torino e Brescia: un tris di squadre che cercherà di farsi largo nella prestigiosa competizione continentale a cui partecipano 24 formazioni. Sono dunque arrivate le conferme per la Dolomiti Energia e per i piemontesi mentre i lombardi sono la grande novità del torneo.

Prevista una prima fase a gironi (quattro gruppi da sei squadre ciascuno), poi la Top 16 (quattro pool da quattro team ciascuna) a cui seguiranno quarti di finale, semifinali e finale sempre al meglio delle tre partite. Queste le 24 squadre partecipanti:

Stella Rossa Belgrado, Bamberg, Valencia, Malaga, Cedevita Zagabria, Mornar Bar, Partizan Belgrado, AS Monaco, Limoges, Villeurbanne, la perdente di gara 5 della finale di Bundesliga tra Bayern Monaco ed Alba Berlino, Ulm, Rytas Vilnius, Gdynia, Zenit San Pietroburgo, Unics Kazan, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Andorra, Tofas Bursa, Galatasaray Istanbul, una wild card.













Credit: Ciamillo