Calcio LIVE Germania-Messico – DIRETTA Mondiali 2018 in tempo reale

Sul rettangolo di gioco russo gli uomini di Joachim Loew sono pronti a mettere in mostra le loro qualità. na squadra che non ha certo bisogno di presentazioni e che anche in quest’edizione parte coi favori del pronostico, essendo rappresentata da un roster di calciatori, mix perfetto di esperienza e gioventù con tanta qualità. Sulla sponda messicana, la volontà è quella di mettere in difficoltà la formazione teutonica, sfruttando Hirving Lozano, di gran lunga il giocatore dal prezzo del cartellino più alto (ovviamente anche per la giovane età). Se il Chicarito Hernandez è una certezza in fase realizzativa, l’ala del PSV può essere la carta fondamentale per scardinare le difese avversarie: dopo tante stagioni in terra madre è andato a giocare nel campionato olandese realizzando ben 16 reti e servendo tantissimi assist, oltre a tante giocate di alta classe. Può diventare anche un pezzo pregiato in chiave mercato.

