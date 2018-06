Calcio LIVE, Francia-Perù in DIRETTA – Mondiali 2018 in tempo reale

Oggi giovedì 21 giugno si gioca Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Partita cruciale per le sorti del gruppo C dopo il pareggio per 1-1 tra Australia e Danimarca. Da una parte i favoriti Galletti guidati da Dembelé, Pogba, Griezmann mentre dall’altra gli Incas guidati da Guerrero. Si preannuncia una partita molto accesa e vibrante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Vlad1988 Shutterstock