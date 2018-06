Calcio LIVE Francia-Australia – DIRETTA Mondiali 2018, transalpini al debutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Australia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. I transalpini faranno il proprio esordio nella rassegna iridata in cui partono tra le favorite per la conquista del titolo. Gli uomini di Deschamps non vogliono sbagliare al debutto e vanno a caccia di una vittoria che sembra scontata contro i canguri, desiderosi comunque di dare battaglia e di provare a mettere in difficoltà i transalpini.

La giovane Francia dei fenomeno Mbappè, Pogba, Dembelè ha tutte le carte in regola per farsi strada in questa competizione e cercherà di mettere subito in chiaro le cose, anche nei confronti di Perù e Danimarca che si affronteranno più tardi nell’altro match del girone. Gli oceanici proveranno a centrare un’impresa impossibile cercando di giocare di rimessa.

Si inizia alle ore 12.00.

Foto: Influential Photography / Shutterstock.com