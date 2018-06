Calcio LIVE Argentina-Islanda – DIRETTA Mondiali 2018

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Argetina-Islanda, match valido per il gruppo D del Mondiale 2018 di calcio. La nazionale del CT Jorge Sampaoli parte coi favori del pronostico, vantando un parco attaccanti impressionante con gli juventini Paulo Dybala (alla prima grande kermesse della carriera) e Gonzalo Higuain, Sergio Aguero del Manchester City e “sua maestà” Lionel Messi. Ma, alle loro spalle, non ci sono troppe certezze. A parte l’ala Angel Di Maria, infatti, non troviamo troppa quantità o qualità in mezzo al campo, con i sudamericani che dovranno affidarsi ancora a Javier Mascherano, Lucas Biglia o Ever Banega.

Sulla sponda islandese, la nazionale scandinava ha dimostrato di essere una compagine assolutamente solida ed organizzata senza elementi di livello assoluto, ma che si sanno sposare nella maniera migliore l’uno con l’altro. Passare agli ottavi di finale sarebbe una vera e propria impresa che, per il momento, non è assolutamente da escludere a priori. Con molta probabilità lo scontro diretto con la Croazia del 26 giugno a Rostov potrebbe decidere tutto proprio in extremis. Si prospetta un confronto interessante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com