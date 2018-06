Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: tutti i risultati della seconda giornata. La vittoria del Marocco obbliga l’Italia a vincere martedì

Si è svolta quest’oggi la seconda giornata del torneo di calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in corso di svolgimento a Tarragona e riservato agli Under 18. Di seguito l’andamento delle tre partite di oggi:

GRUPPO A – Spagna-Bosnia Erzegovina 2-1

Dopo aver battuto l’Algeria per 4-1, la Spagna regola anche la Bosnia&Erzegovina per 2-1. Al sesto minuto, sblocca le marcature Abel Ruiz Ortega, attaccante del Barcellona B. Al 50° arriva il pareggio di Ajdin Hasic, 17enne della Dinamo Zagabria. A dare il vantaggio decisivo alla Spagna è Nacho Garcia dopo 75 minuti di gioco. La Spagna, con questo risultato, si è assicurata l’ingresso in semifinale: la Bosnia&Erzegovina si giocherà invece il passaggio del turno con l’Algeria (e potrebbe non bastare una vittoria).

GRUPPO B – Marocco-Libia 2-1

Il Marocco, che aveva bloccato sul 2-2 l’Italia nel primo incontro, supera la Libia per 2-1 e va a quota 3 punti in classifica. Ciò significa che l’Italia, per esser certa della semifinale, dovrà superare, preferibilmente con un paio di gol di scarto, proprio i libici nell’incontro di martedì alle ore 20. Questa partita si è disputata alcune ore prima di quella della Spagna, ma la sequenza d’eventi è stranamente simile: i primi due gol, infatti, arrivano nello stesso minuto. Souleiman Droich porta in vantaggio il Marocco dopo 6 minuti, ma Jihad Shaldun pareggia i conti al 50°. Un quarto d’ora dopo, Aymane Mourid chiude il conto in favore dei marocchini.

GRUPPO C – Turchia-Grecia 0-1

La Grecia, battendo la Turchia, la elimina dai Giochi del Mediterraneo, avendole inflitto la seconda sconfitta in due partite. A decidere almeno una delle due semifinaliste sarà dunque l’incontro di dopodomani tra Francia e Grecia. Il gol vittoria è arrivato al minuto 68, con la Turchia che ha finito la partita in 10 uomini per un’espulsione occorsa al 92°.

CLASSIFICHE

GRUPPO A – Spagna 4, Bosnia Erzegovina 0, Algeria 0

GRUPPO B – Marocco 3, Italia 1, Libia 0

GRUPPO C – Francia 2, Grecia 2, Turchia 0

PROSSIMO TURNO – Martedì si giocheranno le seguenti partite: alle ore 17 Algeria-Bosnia Erzegovina, alle 20 Italia-Libia e Francia-Grecia.

