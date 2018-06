Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’Italia

La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna.

Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in carica del Marocco dopo una partita complicatissima che ci ha costretto a rimontare per due volte i pari età africani. Dopo lo svantaggio iniziale l’Italia ha pareggiato con il gol di Emanuele Vignato al 63′ ma solo cinque minuti dopo gli avversari si sono riportati avanti con Ounahi Azzedine. Gli azzurri si sono riversati in attacco e hanno trovato il pareggio al 79′ con un tiro da lontano di Davide Merola.

Le altre partite di oggi hanno visto la larga vittoria dei padroni di casa spagnoli sull’Algeria per 4-1, nel match valevole per il gruppo A, mentre nell’incontro inaugurale del gruppo C la Francia ha sconfitto la Turchia 1-0 con un gol al 90′ che potrebbe essere decisivo per le sorti del girone.

La seconda giornata di tutti i gironi è prevista per domenica 24 giugno. Il programma per la prossima giornata prevede Spagna-Bosnia nel gruppo A, Marocco-Libia nel gruppo B e Turchia-Grecia nel gruppo C.