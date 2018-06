Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: la Grecia batte la Francia e completa il lotto delle semifinaliste

Ultima giornata della fase a gruppi del torneo di calcio a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state decise le quattro semifinaliste ed una di queste è l’Italia, che ha battuto la Libia per 6-0 vincendo di conseguenza il gruppo B. Era quello che gli azzurri dovevano fare, ovvero vincere e farlo con parecchi gol di scarto per superare il Marocco e prendersi il primo posto e così è stato. Scatenato Davide Merola con tre gol, così come Nicola Rauti, autore di una doppietta. Qui il report completo sulla partita dell’Italia. La consolazione per gli africani, però, è quella di essersi comunque qualificati alla semifinale da migliore seconda.

L’altra partita della serata era quella del gruppo C che metteva di fronte Francia e Grecia al Reus Stadium. Un vero e proprio spareggio, con le due squadre appaiate a quota tre punti. Lo scontro è stato vinto dagli ellenici, per 3-1. È successo tutto nella ripresa: Gassama ha risposto a Emmanoulidis, poi nel finale prima Gkargkalatzidis e poi Voilis hanno dato i tre punti e il pass per le semifinali alla Grecia.

Inutile ai fini della qualificazione, invece, lo scontro tra Algeria e Bosnia, valido per il gruppo A e disputatosi nel pomeriggio a La Pobla de Mafumet. Sono stati Boutrif e Zorgane a dare la vittoria alla formazione africana, buona solo per chiudere al secondo posto. Il girone è stato infatti vinto dalla Spagna, prima con sei punti.













