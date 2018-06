Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Libia 6-0. Azzurri a gonfie vele in semifinale, tripletta di Merola

Serviva una vittoria con due reti di scarto, è arrivato un punteggio tennistico: ai Giochi del Mediterraneo la nazionale italiana di calcio Under 18 ha sconfitto i pari età della Libia per 6-0 vincendo il Gruppo B e volando in semifinale. Sugli scudi Davide Merola, autore di una tripletta, completano il quadro dei marcatori Nicola Rauti, una doppietta per lui, e Lorenzo Gavioli.

Nel primo tempo l’Italia riesce a sbloccare subito il punteggio, grazie alla rete al 4′ di Nicola Rauti. Gli azzurri continuano a premere alla ricerca del raddoppio, che arriva al 28′, grazie a Merola. Il finale di tempo permette all’Italia di dilagare: al 43′ sigla dal dischetto la personale doppietta Rauti, dopo neppure un giro di lancette arriva il 4-0 di Gavioli.

Nella ripresa gli azzurri controllano agevolmente, senza correre rischi in difesa. Al 76′ addirittura arriva l’espulsione di Mohammed Alzabbad, e la Libia cede ancora nel finale: all’87 arriva il 5-0 di Merola, che nel primo minuto di recupero sigla la personale tripletta e chiude la sfida sul 6-0.

Unica nota stonata nella serata, le ammonizioni di Corbo, Bellodi e Mulattieri. L’Italia tornerà in campo giovedì 28 per disputare le semifinali.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it