Calcio, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia-Spagna 2-3. Ruiz firma la tripletta, azzurri d’argento. Che beffa nel recupero

Si conclude con una beffa il torneo di calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6.

Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al 6′: Merola scappa sulla sinistra chiamando all’uscita il portiere avversario, dribbling e passaggio al centro per Rauti, che deve solo appoggiare in rete. La Spagna inizia allora a spingere con costanza e raggiunge il pari al 25′: filtrante per Ruiz, che entra in area, supera Ghidotti in uscita e deposita in rete. Dopo il pari per qualche minuto il gioco latita, poi la formazione iberica ritorna a comandare e al 35′ si rende pericolosa con Gomez su azione d’angolo. L’1-1 a fine primo tempo è più che meritato dagli spagnoli.

Nella ripresa il canovaccio è lo stesso del primo tempo: pallino del gioco in mano ai nostri avversari con gli azzurrini costretti a giocare di rimessa. Al 57′ però i padroni di casa passano in vantaggio: gran filtrante di Morey per Ruiz, che batte in diagonale Ghidotti. A ruota viene annullato un altro gol agli iberici per un fuorigioco millimetrico, ma l’Italia fatica a scuotersi. La girandola di cambi non sembra produrre effetti, con l’Italia che tiene maggiormente la palla, ma fatica a costruire. Gli azzurrini però ci credono e vengono premiati al minuto 88: angolo battuto da Pompetti, perfetto stacco di Portanova, che mette la palla sul palo lontano e batte Fernandez. Il gol subito, anziché abbattere i nostri avversari, li galvanizza: gli ultimi minuti sono di passione, con gli iberici che centrano prima una traversa e poi, proprio nell’ultimo minuto di recupero, beffano i nostri ragazzi. Cross dalla sinistra, Ruiz stacca di testa e batte Ghidotti a tempo praticamente scaduto. Finisce così con la festa della Spagna ed un amarissimo argento per gli azzurrini.













